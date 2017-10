Deteção das primeiras ondas gravitacionais ganha Nobel da Física

Barry Barish, Kip Thorne (ambos do Instituto de Tecnologia da Califórnia) e Reiner Weiss (do MIT em Cambridge, EUA), estão todos ligados ao projeto “LIGO/VIRGO Collaboration”, que envolve mais de 1000 cientistas de dezenas de países e está baseado em dois gigantescos detetores de ondas gravitacionais: o LIGO, na Louisiana e no estado de Washington, nos EUA, e o VIRGO, localizado perto de Pisa, na Itália.

As ondas gravitacionais são flutuações no espaço-tempo que se propagam à velocidade da luz, provocadas por fenómenos violentos do Universo, como a colisão de buracos negros, a fusão de estrelas de neutrões (ou pulsares) ou o próprio Big Bang, o evento que deu origem ao Universo há 13.800 milhões de anos.

