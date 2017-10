A tripulação do voo 370 da Malaysia Airlines que, a 7 de março de 2014, desapareceu algures no Índico, voava à uma hora e 17 minutos quando foi dado o que viria a ser o último sinal de vida. Eram precisamente 17:19:30 (hora local) quando o comandante se despediu dos controladores de tráfego aéreo de Kuala Lumpur com “Boa noite Malásia 370”. As palavras foram ouvidas quando o avião, com 239 pessoas a bordo, já estava a entrar no espaço aéreo controlado pelo Vietname.

Os investigadores que assinam o relatório divulgado, esta terça-feira, pelo Gabinete Australiano de Segurança nos Transportes, reconhecem que as causas e o paradeiro do Boeing 777-200ER continuam por encontrar, admitindo que isto é “praticamente inconcebível na era da aviação moderna”. No documento, muito extenso, são apresentados todos os dados conhecidos sobre o acidente e sobre tudo o que foi feito até agora para desvendar o mistério: desde estudos, cálculos, buscas, simulações, etc.

