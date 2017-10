Afinal, o que se passa com as low cost?

Em pouco mais de um mês, três companhias aéreas de baixo custo (low cost) deram sinais de fragilidade. A irlandesa Ryanair está em mãos com um processo de redução da oferta, a britânica Monarch fechou portas na segunda-feira e a Air Berlin declarou insolvência em agosto. O que se passa com as low cost? O modelo de baixo custo já não funciona?

Para Luís Carmo Costa, da consultora de turismo Neoturis, é notório que o modelo está a precisar de uma revisão. “É preciso acabar com os bilhetes de avião a 10 euros. O negócio da aviação nunca foi um grande negócio. Tem custos fixos (tripulação e manutenção) muito elevados e um break even point (ponto de equilíbrio em que o total das receitas é igual ao total dos gastos) altíssimo”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)