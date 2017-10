O mistério à volta do mais sangrento tiroteio americano

Passava pouco das 22h30 no Nevada, já 6h30 da manhã em Lisboa, quando milhares de fãs de música country ouviram fogo de artifício a meio do concerto de encerramento de um festival a decorrer no Hotel e Casino Mandaya Bay, na famosa 'strip' de Las Vegas. No espaço de um minuto, a música parou e as pessoas começaram a fugir em pânico; afinal, o que tinham ouvido não eram foguetes, mas sim "centenas de tiros" disparados do 32.º andar daquele hotel contra o recinto do festival Route 91 Harvest.

As informações começaram por ser contraditórias, entre elas rumores de um outro tiroteio a decorrer nos arredores do Hotel e Casino New York, na mesma avenida, a mais famosa de Las Vegas. O "New York Times" chegou inclusivamente a noticiar que havia equipas SWAT mobilizadas no restaurante Ali Baba, a dez minutos de distância do Mandaya. Mas ao final da manhã em Lisboa, as autoridades garantiriam que o ataque foi só um: Stephen Paddock, de 64 anos, natural da cidade de Mesquite, sem cadastro nem passado militar, abriu fogo contra o festival da música americana por excelência e matou pelo menos 58 pessoas, ferindo mais de 400.

