Jorge Listopad (1921-2017)

Jorge Listopad morreu este domingo, dia 1 de outubro, aos 95 anos. Era checo e desde os anos 50 que vivia em Portugal. Deixa obras em português, francês e checo

Foto Inácio Ludgero

Jorge Listopad nasceu em Praga, a 26 de novembro de 1921, vindo de um meio onde a cultura centro europeia marca as pessoas para sempre. Ainda em Praga, doutorou-se em Filosofia e mais tarde, com o endurecimento do regime no seu país de origem, vai para Paris.

Aí, e durante a década de 50, vive e trabalha, durante dez anos, essencialmente na televisão, e conhece aquilo de que se pode dizer “toda a gente”: Aragon, Duras, Cocteau, por exemplo, mas também nomes hoje algo esquecidos mas que regressam lentamente, como Romain Roland, o fabuloso mimo Marcel Marceau ou mesmo André Malraux.

