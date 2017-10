Descoberta dos mecanismos moleculares que controlam o relógio biológico vale Nobel da Medicina

CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG /EPA

Já se sabia há muitos anos que todos os organismos vivos, incluindo os seres humanos, têm um relógio biológico interno que os ajuda a antecipar e a adaptar ao ritmo regular do dia, isto é, ao movimento de rotação da Terra. Mas ninguém sabia de que maneira este relógio realmente funciona para que as plantas, animais e humanos sincronizem o seu ciclo vital com o planeta, até às descobertas de três cientistas americanos.

São eles Jeffrey Hall (Universidade do Maine), Michael Rosbash (Universidade Brandeis, Boston) e Michael Young (Universidade Rockefeller, Nova Iorque), e acabam de ganhar o Prémio Nobel da Medicina 2017 “pelas suas descobertas dos mecanismos moleculares que controlam o ritmo circadiano”, revela hoje, segunda feira, um comunicado do Instituto Karolinska (Suécia)

