Rui Cruz Ferreira: Ataques cardíacos estão a matar mais e mais cedo

A mortalidade provocada por doenças cérebro-cardiovasculares tem vindo sempre a cair e atingiu agora o valor mais baixo das últimas décadas. Como é que isso foi conseguido?

Essa descida acontece sobretudo ao nível do acidente vascular cerebral (AVC) e muito graças às medidas de prevenção que têm sido implementadas ao longo do tempo, nomeadamente a lei anti-tabágica, o controlo da hipertensão e a redução do sal na alimentação. O encaminhamento através da via verde fez com que os doentes cheguem mais cedo aos hospitais e tenham acesso a mais terapêuticas eficazes. Finalmente, e não menos importante, foram introduzidos novos fármacos como novas classes de anticoagulantes e que evitam muitos casos de AVC.

Apesar da descida, as doenças cérebro-cardiovasculares ainda são a principal causa de morte em Portugal, à frente do cancro. Porquê?

Isso é comum a todos os países europeus. É o grupo mais prevalente de patologias e, apesar de haver uma tendência de descida, provavelmente vai manter-se assim

