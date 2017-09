Supremo Tribunal afasta senador Aécio Neves e proíbe-o de sair à noite

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou afastar o senador Aécio Neves de todas as atividades parlamentares. A decisão proíbe o ex-candidato presidencial de entrar no Senado e obriga-o a ficar em casa depois do pôr do sol. Mas o coletivo de juízes não decretou a prisão de Aécio, gravado a pedir um suborno de 2 milhões de reais (€534 mil) ao empresário Joesley Batista.

Acusado de corrupção passiva e obstrução à justiça, Aécio, derrotado por Dilma e Temer nas presidenciais de 2014, tem também que entregar o passaporte e está proibido de contactar com outros envolvidos nas investigações da operação Lava Jato. Pelos mesmos motivos, o senador já tinha sido suspenso do cargo em maio.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)