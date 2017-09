Portugal sobe no ranking da competitividade mas está pior que no ano da saída da troika

Portugal subiu quatro lugares no ranking da competitividade este ano em relação a 2016, ocupando a 42ª posição em 137 países, segundo o Global Competitiveness Report 2017-2018 do Fórum Económico Mundial, apresentado esta quarta-feira. Só que essa posição está seis lugares abaixo do 38º lugar que Portugal ocupava em 2014, ano de saída da troika.

No ranking da competitividade, essa foi a melhor posição que Portugal ocupou nos últimos cinco anos. Já o 42º lugar deste ano fica também quatro lugares abaixo da posição de 2015. Segundo dados que constam nos relatórios Globais de Competitividade de 2014/15 e 2017/18, verifica-se que Portugal esteve melhor nuns critérios e pior noutros, que num balanço final determinou uma melhor posição no ranking em 2014 em detrimento da posição ocupada este ano.

