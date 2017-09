Cávado é a região onde há maior esperança de vida

Os portugueses estão a viver mais tempo. Sobretudo na região do Cávado, onde a esperança média de vida aumentou para os 81,45 anos entre 2014 e 2016, revela um estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgado esta quarta-feira. Em segundo e terceiro lugares estão os distritos de Coimbra e Leiria, que registam uma esperança de vida de 81,25 e 81,24 anos, respetivamente. Mais abaixo surge a Área Metropolitana de Lisboa, onde a expectativa de vida não vai além dos 80,71 anos.

No fundo da tabela estão, por sua vez, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, onde se assinalam 77,28 e 78,02 anos como esperança de vida à nascença. Segue-se a região do Baixo Alentejo, cujos habitantes têm 78,62 anos como esperança de vida.

