Poder. A origem da guerra entre o Banco de Portugal e Centeno

Ambiente de “cortar à faca”, dizem uns, e “guerra verbal”, comentam outros. Assim se resume a atual relação entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal. Tudo começou com o debate sobre a reforma do sistema português de supervisão da banca, dos seguros e do mercado de capitais, a propósito do qual o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, fez comentários públicos sobre uma alegada intenção de pôr em causa a independência dos bancos centrais.

As Finanças consideraram o comentário “lamentável”, sugerindo que Carlos Costa se retratasse. O desentendimento aconteceu ontem, segunda-feira. Hoje, terça-feira, o Banco de Portugal diz que não haverá mais reações sobre este assunto. E as Finanças fazem o mesmo. Mas a confiança mútua foi quebrada.

Há vários anos que o processo da reforma do sistema de supervisão financeira da banca, dos seguros e do mercado de capitais tem vindo a suscitar rivalidades entre o banco central e as Finanças.

