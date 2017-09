“A construção da democracia deve fazer-se todos os dias”: o primeiro dia do resto da vida de João Lourenço

Angola virou a página esta terça-feira. Depois do histórico Agostinho Neto (1975-1979) e do persistente José Eduardo dos Santos (1979-2017), João Lourenço tomou hoje posse como terceiro Presidente da Angola independente. “Que futuro para Angola?”, questionava o sítio “Voz de Angola”. “O que vai fazer o Presidente eleito? Que medidas e ideias se vislumbram? Que alternativas tem para o país?”

Após 38 anos de presidência de José Eduardo dos Santos, em que a máquina do Estado parecia confundir-se com a do partido no poder (o Movimento Popular de Libertação de Angola/MPLA), os angolanos estão ansiosos por sentir a pulsação do país com um novo líder aos comandos.

