Terminou a política alemã que conhecíamos desde 1949

A política alemão, tal como é conhecida desde a fundação da República Federal, em 1949, terminou domingo. Depois de uma campanha morna e maçadora, não haverá lugar para tédio durante as próximas semanas. Prevê-se que o “mãos à obra” para inventar uma coligação capaz de governar a Alemanha até 2021 possa ser turbulento a seguir ao choque provocado pelos resultados que estendem a passadeira vermelha à entrada no Bundestag da extrema-direita, com mais de 80 deputados num parlamento de 700.

Já se previa que apenas existiriam duas alternativas para a CDU/CSU de Merkel formar maioria parlamentar, mas tudo indica depois do domingo eleitoral que uma delas deixou de existir. O SPD quer voltar para a oposição - é lá que vê o lugar certo para refazer a sua espessura política e reemergir da sombra do partido liderado por Angela Merkel. Nos 12 anos que leva como chanceler, Merkel presidiu a oito anos de “grande coligação” e a principal vítima foram os sociais-democratas.

