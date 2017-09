Certamente o amor

Em 2016, já depois de ter saído das ruas de Nova Iorque e de Seattle e do Canadá, onde mendigou durante anos a fio e dormiu onde calhou, muitas vezes em estações de metro ou de comboio ou em bancos de jardins públicos, e já depois de ter voltado a Brooklyn e de ter lançado três álbuns que mais do que convenceram a crítica e o público, Charles Bradley continuava insatisfeito, não por si, porque já chegara mais longe do que alguma vez julgara poder chegar, mas pelos outros.

Dizia então, numa entrevista à “Rolling Stone”, que continuava à espera de conseguir provar aos outros que ele, Charles Edward Bradley, nascido a 5 de novembro de 1948 numa cidade chamada Gainesville, na Florida, era “real”. O que o músico norte-americano não sabia, ou dizia ou dava a entender não saber, é que naquela altura ele já era real, demasiado real. E nem precisava de ter morrido, no sábado passado, vítima de cancro, para sabermos isso.

