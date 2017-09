“Eu odeio com paixão Charlie Chaplin. Era pretensioso”

É conhecido como o “Tape Face”, o artista da fita adesiva na boca. As suas performances no America´s Got Talent valeram a este mimo da Nova Zelândia mais de 45 milhões de visualizações e a popularidade mundial. Simon Cowell, um dos jurados do Got Talent, considerou-o o “Charlie Chaplin dos tempos modernos”.

Um tiro ao lado, dado que Sam não morre de amores por Charlot e prefere bem mais o estilo de Buster Keaton. Dias antes do seu espetáculo (25 e 26 de setembro, no Tivoli BBVA), Sam retirou a “tape face” e mostrou vontade de a colocar na boca de muita gente e de muitos políticos...

