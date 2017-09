Com quem quer a Carochinha casar?

“Segurança e ordem” no país “onde se vive bem e com prazer” é o que propõe o partido liderado por Angela Merkel, que vai ser o mais votado nas eleições deste domingo. Porém, como não terá maioria, vai ser obrigado a coligar-se para poder governar até 2021. Com o SPD? O FDP? Os Verdes? A esquerda? Capaz de gerar polémica e de gestos arrojados, a chanceler é acima de tudo apreciada por garantir estabilidade num momento de instabilidade conjuntural

O voto nas eleições federais alemãs sofre da “febre” da coligação. Sem nenhum dos maiores partidos com uma maioria absoluta à vista, o governo da futura legislatura 2017-21 ainda só existe em projeção das possíveis combinações de partidos “coligáveis”. É quase certo que Angela Merkel vai voltar a sair chanceler da votação no dia 24 porque lidera o partido à frente, e com distância, nas sondagens, a CDU [democratas-cristãos, coligados com o partido irmão da Baviera, os cristãos-sociais da CSU, formam a União], com 37,8% das intenções de voto.

Em doze anos como chanceler, esta líder política que é afetivamente chamada “Mutti” (mãezinha) pelos seus apoiantes conseguiu ir além do seu partido ao galvanizar votos pelas políticas que os eleitores identificam com ela - e não com o partido CDU.

