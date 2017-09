Philippe Starck: o “amor a Portugal”, a criatividade como “doença mental” e a “vergonha” de ser designer

O encontro com o designer mais famoso do mundo (o segundo no espaço de uma semana) estava marcado para a Boca do Inferno, em Cascais. Uma semana antes, Philippe Starck recebera-nos em sua casa, que alugou à Condessa de Monte Real quando, há quatro anos, decidiu mudar-se com a família para Portugal.

Era a primeira grande entrevista a um jornal português desde então e as regras eram claras: 1h30 para conversa e fotos, porque havia um compromisso inadiável a seguir. O fotógrafo Luís Barra ficava com 20 minutos para fazer os retratos do imparável criador, que chega a tratar de “100 projetos por dia” e, não raras vezes, faz “uma volta ao mundo numa semana”, visitando mais de um país por dia.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)