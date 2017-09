Nadine ficou envergonhada

Cada um leva humanidade ao mundo da maneira que consegue. Nadine Shah fê-lo com um disco e com as canções dela vem uma lição: a tragédia não nos pode passar despercebida. Mas parece que está a passar

FOTO ANNA VICTORIA BEST D.R.

Quando o irmão, que é realizador, lhe mostrou as imagens captadas num campo de refugiados em Kilis, cidade no sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria, com famílias inteiras e outras já separados pelo conflito apertadas no interior de abrigos temporárias e precários montados sobre lama e terra batida, a guerra civil síria ainda não ocupava as primeiras páginas do jornais e, por isso, também Nadine Shah não sabia bem o que estava a acontecer.

“Na altura, fiquei envergonhada por não saber o que se passava e senti que tinha a responsabilidade de escrever sobre isso.” Fê-lo em “Holiday Destination”, o seu novo disco, que sucede a “Fast Food” (2015) e “Love Your Dum and Mad” (2013).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)