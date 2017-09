Chipre ganha milhões a vender passaportes da UE a multimilionários russos e ucranianos acusados de corrupção

O governo de Chipre angariou mais de 4 mil milhões de euros desde 2013 oferecendo cidadania aos super-ricos, o que lhes dá o direito de viver e trabalhar pela Europa fora, em troca de investimentos em dinheiro. Só no ano passado mais de 400 passaportes terão sido emitidos no âmbito do esquema.

Antes de 2013, a cidadania cipriota era concedida numa base discricionária por ministros, numa versão menos formal do atual processo.

Uma lista com os nomes de centenas de pessoas que beneficiaram destes esquemas inclui destacados empresários e indivíduos com influência política considerável.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)