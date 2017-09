Semana de “grande apreensão” no interior da Proteção Civil

Os casos sucedem-se, quase diariamente na Proteção Civil. Rui Esteves, o comandante nacional daquele organismo, demitiu-se na última quinta-feira, depois dos dois inquéritos internos de que foi alvo pelo Governo. Esta quarta-feira, o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, ordenou uma auditoria a todas as licenciaturas da estrutura operacional da Associação Nacional de Proteção Civil (ANPC), na sequência de uma notícia do jornal “i” que dava conta que, tal como sucedera com Rui Esteves, também outros dois responsáveis tinham completado os cursos com recurso a equivalências.

O ambiente entre a cúpula da Proteção Civil é de “alta tensão e “grande apreensão”, resume ao Expresso uma fonte da estrutura daquele organismo. “A mensagem que o Governo está a passar é de que quem não tem a licenciatura sem equivalências que se vá embora da Proteção Civil”, acrescenta este responsável, que lembra que “a lei permitia na altura a conclusão dos cursos com recurso a créditos”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)