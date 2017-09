Juízes desconvocaram greve mas admitem marcar uma nova. “Faremos o que entendermos que devemos fazer”

O que foi dito e prometido nas reuniões com os deputados dos vários partidos que levou a Associação Sindical dos Juízes Portugueses a desconvocar a greve?

Houve abertura para falar connosco sobre o estatuto dos juízes e garantiram-nos que quando o projeto fosse para a Assembleia, o documento iria ser discutido na íntegra. Além disso, comprometeram-se também a discutir aquilo que nós pretendemos ver plasmado no estatuto, que é um novo desenho para a carreira dos juízes. Considerando tudo o que nos foi dito nas reuniões, entendemos, portanto, que seria mais eficaz e mais útil, neste momento, desconvocar a greve e esperar pela discussão do estatuto na Assembleia da República. Essencialmente foi isso que nos levou a esta tomada de posição, foi isso que nos levou a dar um voto de confiança ao poder político.

Foram feitas algumas promessas concretas ou discutidos pontos específicos do estatuto dos juízes, como a questão dos salários?

Já disse isto noutras ocasiões e volto agora a dizer. Nós não pedimos aumentos salariais. O que pedimos é que os juízes tenham uma carreira profissional, uma possibilidade de progredir na carreira. Que não fiquem, digamos, limitados ao fim de dez anos e, a partir daí, não lhes seja dada qualquer possibilidade de progredir. É necessário compatibilizar o que está no estatuto com aquilo que resultou da nova orgânica judiciária, que introduziu a figura do juiz presidente. É necessário olhar para a carreira dos juízes como um todo.

