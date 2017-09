Cancro do pulmão mata mais mulheres e menos homens

Confirma-se o pior prognóstico dos médicos sobre a democratização dos hábitos tabágicos. As mulheres passaram a fumar como os homens e a adoecer como eles, que agora até começam a ter um estilo de vida mais moderado.

A alteração no comportamento tem vindo a ser notada e os dados mais recentes sobre o cancro em Portugal, relativos a 2015, provam que o diagnóstico inicial estava correto: o maior desvio na mortalidade total aconteceu entre a população feminina vítima de neoplasias do pulmão. As mortes aumentaram 15%, enquanto nos homens diminuíram.

Os dados mais recentes confirmados indicam que os tumores malignos do pulmão fizeram 4015 vítimas mortais em 2015, mais 88 do que no ano anterior (3927).

