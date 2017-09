Alemanha. Extrema direita ganha terreno à última da hora

Na edição desta quarta-feira do programa promovido pelo tabloide “Bild”, “Lilly Live”, Thomas de Mazière [ministro federal do Interior, CDU] e Andrea Nahles [ministro federal do Trabalho, SPD] tomam o pequeno-almoço no consagrado Einstein de Unter den Linden, um café berlinense que, uns dois anos após a reunificação, substituiu um outro famoso local onde então se reuniam personalidades na ex-Berlim Leste. São os dois ministros convidados esta quarta-feira para comentar a corrida final ao voto que, no próximo domingo, vai definir a composição do Governo para a próxima legislatura de quatro anos.

Depois de ter andado esta terça-feira a alta velocidade numa montanha russa de um parque de diversões em Leipzig, e sem pestanejar, o ministro do Interior, De Mazière comenta o pequeno-almoço saudável que a equipa do “Bild” escolheu para lhe servir. “A fruta ajuda-o a controlar o stress da corrida eleitoral?”, pergunta Lilly. O ministro responde que a toma regularmente ao pequeno-almoço, declarando-se deste modo vitaminado para todas as ocasiões.

