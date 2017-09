A nossa força constrói-se através do sofrimento

O quinto disco de Zola Jesus, que tem um título eslavo (“Okovi”) que em português significa “algemas”, é o triunfo da vida sobre a morte. Mesmo que a morte pareça estar a vencer

Não conhecemos Nika Roza Danilova assim tão bem quanto isso e, por isso, não sabemos porque é que ela, há coisa de oito anos, decidiu começar a apresentar-se como Zola Jesus, mas arriscamos dizer que, pelo menos no que diz respeito ao apelido, nunca esse nome artístico lhe assentara tão bem quanto agora. Depois de sofrer uma depressão que a fez deixar a agitação de Seattle e mudar-se para a pequena cidade no estado do Wisconsin onde crescera (Merrill, cuja população não chega aos dez mil habitantes), a artista norte-americana quis deixar uma mensagem ao mundo.

“Se isso não te torna mais sábio, se não te faz mais forte, se não te dá vontade de viver um pouco mais, então o que é que estás a fazer?”, pergunta ela em “Wiseblood”, música que tem nome de romance e que é oitava no alinhamento do novo disco.

