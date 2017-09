Exército reforça com arame farpado quartel de Tancos

É densa a mata que esconde os Paióis Nacionais de Tancos. No final da estrada em terra batida que dá acesso ao local avista-se uma placa a indicar a área militar. Quando nos aproximamos, deparámo-nos com a rede exterior – que estava a ser reparada por uma empresa privada um mês antes do furto –, enquanto do lado direito encontra-se apenas uma rede interior de arame farpado. Mais à frente veem-se ainda dois postos de vigia, com vidros partidos e sem nenhum militar lá dentro, ao contrário do que se verificava aquando da visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao local, a 4 de julho.

Nisto, percorremos a área durante cerca de 15 minutos. Passaram por nós alguns militares à civil a fazer a sua corrida matinal. Pouco depois, chegava um jipe com dois elementos do Exército a efetuar a ronda, que nos pediram para abandonar a área de acesso restrito. Desde o furto em Tancos, no passado dia 28 de junho, que o local é alvo de mais rondas, envolvendo um maior número de militares.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)