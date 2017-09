E se a Caixa Geral de Depósitos contar mesmo para o défice?

Num período em que parecem chover boas notícias, uma decisão do Gabinete Europeu de Estatísticas (Eurostat) que obrigue a contabilizar a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no défice deste ano é um balde de água fria. O Governo está a apontar para um défice de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), uma meta que na sexta-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou “perfeitamente alcançável”, mas pode ficar com as contas totalmente baralhadas por causa da operação no banco público. Estão em causa quase 4000 milhões de euros que, por causa dos prejuízos acumulados pelo banco nos últimos anos, poderão ser tratados como uma injeção de capital numa empresa deficitária - e portanto tratados como despesa.

A edição desta terça-feira do “Jornal de Negócios” dá conta de uma decisão preliminar do Eurostat que aponta nesse sentido. O que colocaria o défice de 2017 em redor dos 3,5%. No reporte de défice de março, o Instituto Nacional de Estatística não registou a operação, por estar ainda em consulta com o Eurostat, que, recentemente, anunciou que a decisão poderia ser tomada este mês. Está agendada para sexta-feira a atualização do reporte do INE, mas não se sabe, para já, se haverá já uma decisão final.

