O estranho e assustador “ataque sónico” que está a ameaçar as relações EUA-Cuba

É possível que nem Ian Fleming conseguisse imaginar uma ficção tão surreal quanto a vida real de alguns diplomatas norte-americanos e canadianos instalados em Havana. Se o autor da saga James Bond fosse vivo, até poderia aventurar-se no mundo das novas tecnologias para pôr o agente 007 a lutar contra o mal, mas no final acabaríamos por descobrir quem andou a provocar problemas auditivos e neurodegenerativos aos diplomatas, como e porquê. Mas não é isso que está a acontecer na realidade, desde o final de 2016, quando surgiram as primeiras suspeitas de um “ataque sónico” às embaixadas dos Estados Unidos e do Canadá em Cuba.

Este domingo, numa entrevista à CBS, o chefe da diplomacia norte-americana avançou que o Departamento de Estado está a ponderar encerrar a sua embaixada na ilha por causa do caso, cada vez mais envolto em mistério — que, em maio, já tinha levado a Administração Trump a expulsar dois diplomatas cubanos de Washington, sob o argumento de que o Executivo cubano não estava a fazer o suficiente para proteger os representantes norte-americanos em Havana. Na altura, como agora, os norte-americanos abstiveram-se de acusar diretamente o governo de Raul Castro pelo que tem estado a acontecer.

