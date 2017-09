Eu sou a Reen. E eu sou a Rana. E eu a Fatima. E esta é a refeição da vida

Um homem de bigode vistoso espreita do lado de fora. Com a cara colada ao vidro e testa franzida, olha curioso. No lado de dentro há agitação, cerca de uma dezena de pessoas anda de um lado para outro com pratos, travessas e tigelas cheios de comida. Os tachos e as louças batem, o som ecoa e enche o espaço pequenino de paredes de vidro. Por trás do balcão, os rostos estão todos baixos, a olhar com atenção para o que estão a fazer. Ouve-se o deslizar da faca, que termina num ‘tock’ ao bater na tábua de corte. O homem do bigode afasta-se da janela e segue caminho. De quando em quando, aparece mais alguém e faz o mesmo. O que ali se passa? É o “Mezze – Cozinha do Médio Oriente” a preparar a abertura.

Sabe o que é Baba Ganoush? É puré de beringela assada com creme de sésamo, xarope de romã e especiarias. E Kebseh, conhece? É arroz fumado com pimentos. Provavelmente, já ouviu falar e até provou hummus, uma pasta de grão. Todos estes são pratos típicos do Médio Oriente e vão ser servidos no “Mezze”, o restaurante que nasceu do “Pão a pão – Projeto de Integração de Refugiados”, a iniciativa que promoveu jantares sírios no Mercado de Santa Clara, em Lisboa, durante o mês de dezembro. A ideia correu tão bem que se tornou permanente e abre ao público esta terça-feira no renovado Mercado de Arroios.

