Coimas pela violação de dados pessoais na EDP não beneficiam os clientes

Nem a EDP nem a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) avançam números sobre quantos casos de partilha não autorizada de dados pessoais já foram registados desde o início do ano envolvendo os clientes da empresa de energia. Certo é que esse ilícito, que a partir do próximo ano será sancionado com mão pesada, está longe de premiar o trabalho de denúncia por parte dos consumidores afetados: a totalidade dos valores cobrados nas coimas, que têm sido irrisórias, reverte a favor dos cofres públicos e nunca para os clientes que viram os seus dados partilhados.

Apesar de não autorizada para tal, a EDP tem vindo a partilhar com a NOS e com a MEO dados dos seus novos clientes, conforme o Expresso noticiou no passado sábado. A CNPD já confirmou ter conhecimento destes casos, admitindo inclusive que em algumas situações foi a própria EDP que desencadeou processos para apurar responsabilidades pelo facto de os dados pessoais dos seus clientes terem ido parar às mãos das operadoras de telecomunicações. A NOS e a MEO disseram ao Expresso não ter qualquer acordo de partilha de dados de clientes com a EDP.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)