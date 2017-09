Atentado falhado, medo renovado

Já passaram algumas horas desde a explosão daquilo que foi descrito como um engenho de fabrico artesanal numa estação de metro em Londres, mas ainda há muito por explicar e perguntas que continuam a precisar de ser respondidas. Que objeto era afinal aquele que aparece enfiado dentro de um saco do Lidl e pousado no chão de uma das carruagens do metro, conforme vemos nos vídeos e fotografias divulgados entretanto? E quem é que o pôs lá? Uma pessoa? Duas? E como? Como é que se continua a conseguir fintar as câmaras de segurança e os olhares dos vigilantes? E suspeitos? Já os há? E quem são e quantos?

Por enquanto, aquilo que sabemos é que o engenho explodiu na estação de metro de Parsons Green, na zona de Hammersmith and Fulham, no sudoeste da capital inglesa, cerca das 08h. O incidente está a ser encarado e investigado como um “atentado terrorista”, informou logo pela manhã a Scotland Yard, num comunicado citado pelos vários meios de comunicação britânicos. Fotografias e vídeos divulgados à posteriori mostram uma espécie de engenho improvisado metido dentro de um saco de plástico da rede de supermercados Lidl. Por aquilo que conseguimos ver, e que as autoridades também revelaram, o engenho não explodiu totalmente, mas também ainda não se sabe porque é que isto aconteceu; porque é que uma bomba “feita para causar danos consideráveis” - como descreveu a primeira-ministra, Theresa May - não teve os efeitos pretendidos.

