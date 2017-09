Arménio Carlos: “Na Saúde, o problema ou se resolve ou se complica”

A situação política está a afetar o movimento sindical? Os enfermeiros estão em protesto à margem do sindicato mais representativo...

Há aqui uma tentativa de aproveitamento por parte de alguns que estiveram silenciosos durante o período da troika e nunca levantaram a voz ...

Está a falar do Sindicato dos Enfermeiros, afeto à UGT?

É público! Algumas pessoas aproveitam. Os enfermeiros têm toda a razão e são defendidos pelo nosso sindicato. O problema ou se resolve ou se complica. Se o Ministério da Saúde não der sequência às reivindicações apresentadas, está a dar azo ao prolongamento do conflito. O nosso sindicato tentou resolver o problema pela via negocial.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)