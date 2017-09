Há empreiteiros a cobrar o dobro para recuperar casas em Pedrógão

Algumas das principais entidades promotoras da reconstrução das habitações na zona do grande incêndio de Pedrógão estão surpreendidas com os aumento dos valores cobrados pelos empreiteiros da região para avançar com as obras: há casos em que o valor duplicou. As críticas ainda são feitas sob anonimato, mas as opiniões coincidem. Há mesmo quem garanta que os orçamentos em alguns casos chegaram a duplicar.

“Antes do fogo, os preços rondavam os 500 euros por metro quadrado, agora não se encontra nenhum empreiteiro local que aceite fazer uma obra por menos de 750 euros e alguns pedem até 950 euros por metro quadrado”, explica ao Expresso uma fonte que pediu para não ser identificada. Avançou ainda que os valores praticados são comuns aos construtores, concluindo mesmo que “parece estar tudo combinado”.

