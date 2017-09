Amigas, amigas, religiões à porta do quarto

Quatro raparigas conheceram-se em Portugal, num programa de intercâmbio, o Portus Calle Camp, e ficaram unidas por uma amizade fortalecida ao longo de apenas 11 dias. Tão simples assim e a história até podia ser contada apenas com estas palavras. Mas, então, o que torna a cumplicidade estabelecida entre Polen, Pavla, Gil e Emese tão especial? Durante esse período de tempo, uma católica, uma judia, uma muçulmana e uma ateia dividiram o mesmo quarto e partilharam momentos inesquecíveis. Porque quando a fé fica à porta, sobra espaço para explorar uma proximidade omnipresente e pacífica.

As quatro jovens são a prova de que as diferenças inter-religiosas e culturais não constituem uma barreira, porque na diversidade pode habitar confortavelmente a união. “É fantástico podermos contar, umas às outras, piadas sobre judeus, cristãos e muçulmanos. Não ficávamos ofendidas com isso. Foi algo que tornou a nossa amizade ainda mais forte”, conta Pavla Tesařová, da República Checa.

