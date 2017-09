Voltámos mais irresponsáveis

Eles tornam a melancolia em coisa épica através de canções de amor. Há 18 anos que os The National são companhia para noites mais ou menos calmas e este ano regressam para nos agitar - mas só um pouquinho. “Sleep Well Beast” marca uma viragem na sonoridade da banda mas percebemos que está tudo bem porque continuamos a ter baladas com a tristeza necessária para sermos amparados.

Este é disco mais experimental da carreira dos The National - nestas 12 canções vamos estranhar os sintetizadores, os solos de guitarra dos irmãos Dessner plenos de fúria que capturam o medo, a raiva e a apatia, e a eletrónica que nos faz mexer a cabeça enquanto ouvimos Matt Berninger a falar sobre isolamento e perda (“Day I Die”, “Turtleneck” e “I’ll Still Destroy You”). Mas continuam a lembrar o passado (“Empire Line”, “Nobody Else Will Be There” e “Sleep Well Beast”) porque há o “folk” que apreciamos, o rock que faz mexer os pés e o intimismo lírico que nos pede mãos para agarrarmos.

