O que resta da Revolução Russa?

A Revolução Russa é provavelmente o acontecimento mais decisivo do século XIX. Criou um sistema político e económico completamente novo, que inspirou boa parte do mundo, em especial nas zonas mais pobres, onde ainda hoje há quem o considere inevitável naquele estágio de desenvolvimento. Tendo iniciado a Era dos Totalitarismos (o grande argumento dos defensores do fascismo, aliás, era a necessidade de combater o comunismo), a Revolução marcou com um selo de ferro todo o século XX. Mesmo hoje, ainda encontramos vestígios dela na cultura e na psicologia social russas, bem como em numerosos noutros países. Faz pois sentido que as instituições culturais portuguesas se ocupem desse marco histórico, sob variadas formas.

No Centro Cultural de Belém, em Lisboa, isso acontece entre esta semana e 19 de novembro. Um ciclo intitulado "A Revolução Russa - 100 anos depois" inclui História, literatura, política e música, numa abordagem que reflete a natureza pluriforme do assunto. O ícone do ciclo mostra a estrela vermelha com Lenine de punho erguido, mas o ciclo, como a própria Revolução, estão longe de se limitar ao líder bolchevique inicial.

