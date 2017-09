Alexandra, a Grande no Direito

Jovem estudante portuguesa de Direito, emigrada em Londres, enfrentou e venceu em tribunal um consórcio britânico de advogados, para ajudar uma compatriota de 69 anos, incapaz de ler e escrever, a receber indemnização de 200 mil euros

“Não se deixe comprar por eles.” Era o pedido recorrente de Ângela Baptista, de 69 anos, a trabalhar em Londres há mais de quatro décadas, efetuado a Alexandra da Silva, uma jovem estudante de Direito de 21 anos. O destino cruzou os seus caminhos, no final do ano passado, na capital do Reino Unido. Ângela não sabe ler nem escrever e toda a aprendizagem foi efetuada ao longo de uma vida humilde e de trabalho, quando em 2006 um acidente a deixou parcialmente incapacitada.

Foi-lhe atribuída, em 2013, uma indemnização no valor de 170 mil libras (200 mil euros), quantia da qual nunca pôde fazer usufruto, por ter sido declarada mentalmente incapaz pelos representantes legais, uma empresa de advocacia, até há uma semana tutelar da verba. Há quatro anos, quando chegou a Londres, Alexandra mal conseguia pedir um copo de água. Mas estudou. Estudou muito, bastante para ganhar coragem de enfrentar e vencer em tribunal o consórcio Hansen Palomares Solicitors.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)