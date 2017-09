Inflação nos produtos energéticos mais do que duplica e puxa preços no consumidor

A inflação em Portugal acelerou e a culpa é... dos produtos energéticos. Em agosto, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) atingiu 1,14%, o que compara com 0,9% em julho, avançou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Contudo, considerando apenas o índice referente aos produtos energéticos, a taxa de variação homóloga mais do que duplicou, passando de 1,1% em julho, para 2,4% em agosto.

Sinal do peso dos produtos energéticos na subida da inflação, a variação homóloga do IPC excluindo esta classe de bens ficou nos 1,02% em agosto, o que compara com 0,89% em julho. Um aumento bem mais modesto do que o registado na inflação total.

