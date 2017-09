CGTP ameaça: “Governo continua muito aquém dos compromissos”

O Conselho Nacional da CGTP regressou de férias para aprovar um longo caderno de reivindicações que quer ver cumpridas já no próximo ano. O orgão máximo da central sindical não faz referência às negociações do Orçamento de Estado - que entraram em reta final no Parlamento - mas é nele, seguramente, que se pensa quando se analisa o documento.

São 20 páginas de “Política reivindicativa da CGTP-IN para 2018”, um texto aprovado na semana passada, e que passa a pente fino a lista de matérias que os sindicalistas querem ver tratados nos próximos tempos. O quadro está definido: a Intersindical reconhece que houve “avanços” na ação do Governo de António Costa, mas aproveita para referir que “os progressos são tímidos” no que respeita à recuperação de direitos e de rendimentos por parte dos trabalhadores.

