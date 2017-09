Um furacão “sem precedentes” para nos lembrar do futuro

Foi com estrondo que, depois de ter espalhado caos e devastação na região do Caribe, provocando pelo menos 28 mortos e deixando milhões de pessoas sem eletricidade e sem casas, o furacão Irma chegou à costa dos Estados Unidos este fim-de-semana. Começou por ser de escala 5, entrou no estado da Florida já com força reduzida, no nível 2 da escala Saffir-Simpson e ventos de 195 quilómetros/hora, e apesar de esta segunda-feira de manhã ter sido revisto para o nível 1, as autoridades continuaram sob alerta perante as antevisões de mais ventos fortes, chuvas torrenciais e consequentes inundações ao longo dos próximos dias.

Foi a primeira vez desde 1921 que a baía de Tampa foi varrida por um furacão desta magnitude — uma tempestade “sem precedentes” no oceano Atlântico, segundo o barómetro dos meteorologistas desde que há registos, que entre ontem e hoje causou pelo menos três mortos nos EUA.

