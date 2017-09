Militares e políticos perplexos com o ministro da Defesa

Já não há a rubrica das “piadas de caserna” mas, se as houvesse, o ministro da Defesa ficava com as orelhas a arder. A entrevista que ontem deu ao Diário de Notícias/TSF – a primeira depois de ter recebido os relatórios que encomendou sobre o assalto aos paióis de Tancos – está a ser alvo de chacota entre os militares, e do Exército em particular.

Nada confortável com o facto de Azeredo Lopes atribuir as culpas, por meias palavras, ao Exército, um militar no ativo deste ramo confessou ao Expresso que, no mínimo, “o ministro perdeu uma boa oportunidade para estar calado”. Um outro, que também pediu o anonimato, classificou a entrevista como “uma mão cheia de nada”, porque o ministro lançou várias suposições e não esclareceu nada.

