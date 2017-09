Costa acusou, Passos respondeu: afinal, quem é que disse que “não era importante estudar”?

Foi uma espécie de torneio de pingue-pongue a que o país pôde assistir na tarde deste domingo. Costa deu o sinal de partida, ao final da manhã, num almoço em Matosinhos, quando classificou a notícia do aumento do número de alunos que ingressam no ensino superior como “uma das mais importantes do resultado desta governação”. E acrescentou que ela significa que os portugueses “deixaram de dar ouvidos àqueles que diziam que tínhamos licenciados a mais e que não era importante estudar”.

“É esse aumento de alunos do ensino superior, ao contrário do que a direita nos quis fazer acreditar e ao contrário do que ainda hoje a direita acredita, que vai fazer a nossa economia ser competitiva”, sublinhou o primeiro-ministro. A resposta não tardou. Pedro Passos Coelho, que falava em Pombal, recebeu a bola e contra-atacou, aproveitando para desafiar Costa a dizer quem é que em Portugal defende que o país tem licenciados a mais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)