Sanções e conspiração, a receita que levou os EUA a condenarem um português à prisão

Um sistema de navegação inercial e sofisticadas lentes óticas com uso comercial mas também aplicações militares estão no centro da condenação de um engenheiro natural de Coimbra a 20 meses de prisão nos Estados Unidos.

O caso remonta a outubro de 2015, quando José Pereira da Fonseca viajou até aos EUA depois de contactos à distância com duas empresas norte-americanas para aprender a manusear os equipamentos em questão, com o intuito de depois os vender a uma empresa tecnológica iraniana que, à data, estava abrangida pelo pacote de sanções impostas pelos Estados Unidos ao país por causa do programa de enriquecimento de urânio que Teerão tinha em desenvolvimento desde 2006.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)