A praia interdita a banhos que provocou um caso político

Nas redes sociais, corriam as fotografias de água suja e ratazanas mortas, arrastadas em direção ao mar. Era o panorama vivido na praia de Carcavelos, na quinta-feira passada. Nesse dia, o delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, tomava a decisão de interditar a praia a banhos, como prevenção. E no dia seguinte, sexta-feira, a praia voltava a ser aberta, comprovando-se através das análises à água que não havia perigo para a saúde dos banhistas.

A questão parecia resolvida, mas durante o fim de semana uma troca de acusações de teor político foi subindo de tom e fez com que o caso assumisse novas proporções. Esta quarta-feira, numa crónica publicada no jornal “i” e intitulada “Em legítima defesa”, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, acusava o delegado de saúde, que é também candidato bloquista à Câmara do Barreiro, de ter tomado uma medida “despropositada e desproporcional” ao interditar a praia a banhos e de ser um “estalinista-leninista com fato de burocrata”: “Sentadinho em Lisboa, olhando para os vídeos colocados nas redes sociais por militantes bloquistas, [Mário Durval] decidiu emitir o seu douto parecer científico”, escrevia o autarca.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)