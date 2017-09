Estado devolve às autarquias €78,7 milhões com 13 anos de atraso

Dinheiro ficou retido desde 2004 devido a “inibição no sistema informático”. Lisboa, Sintra e Cascais são as autarquias que têm mais a receber

Tiago Miranda

As contas dos municípios portugueses estão a ficar um bocadinho mais recheadas — e tudo por causa de uma série de depósitos que deveriam ter começado a chegar às contas bancárias das autarquias em 2004. São, no total, cerca de 78,7 milhões de euros em receitas que o Estado deve aos municípios há cerca de 13 anos, situação que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, então Fernando Rocha Andrade, deu ordem para regularizar no final do ano passado.

A explicação começa com a cobrança de impostos. A Autoridade Tributária detalha — numa informação técnica disponibilizada no website da Assembleia da República em resposta a um requerimento do deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira — que é responsável por “assegurar a liquidação e cobrança dos impostos sobre o património” e que “constituem receitas municipais, entre outras, o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre transações onerosas (IMT)”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)