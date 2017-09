Coreias: “A guerra nunca acabou. Apenas existe”

A escritora sul coreana Han Kang abre-nos uma fresta para um mundo desconhecido que vive há mais de sessenta anos sob ameaça de uma guerra. A mesma que a cada dia que passa pende mais sobre todos nós. Conversámos com a escritora no Porto, esta segunda-feira. No mesmo dia em que acordámos com a notícia de que King Jong-un, presidente da Coreia do Norte, acabara de testar a Bomba H.

Na voz mais baixa que algum dia ouvi, Han Kang falou do que é nascer, crescer, ter filhos, na iminência de uma guerra, na proximidade de um agressor que vive a escassos quilómetros, mas também da sua obra literária, onde a violência é sempre assunto.

Até 2016, a escritora era praticamente uma desconhecida no Ocidente. Foi o Man Booker International Prize, que conquistou com o livro “A Vegetariana” (numa lista na qual também figuravam José Eduardo Agualusa, Elena Ferrante ou Orhan Pamuk), que nos introduziu a sua escrita “estoica”.

“A Vegetariana” não é um livro sobre uma mulher que se recusa a ingerir carne, como pode parecer. É um romance visceral acerca da violência, do não conformismo, do poder que nos resta sobre o nosso corpo.

O segundo romance a ser traduzido no Ocidente chama-se “Atos Humanos”. Foi lançado esta semana pela mesma editora, a Dom Quixote, e tem como ponto de partida a recordação de uma revolta e de um massacre horrendo, ocorrido em maio de 1980, em Gwangju, na Coreia do Sul. Han Kang viveu-o de forma indireta, carregou a culpa do sobrevivente, e escreveu sobre ele, ainda que o assunto não fosse até à “Revolução das Velas”, de dezembro passado, um assunto que o governo do seu país quisesse recordar.

Esta manhã [segunda-feira] soubemos que Coreia do Norte testou uma nova bomba. Está muito preocupada?

Estou, claro. A guerra nunca acabou. Apenas existe. Para sobreviver à tensão [entre as duas Coreias] os sul coreanos desenvolveram uma espécie de indiferença. Tivemos de aprender a sobreviver à tensão, a lidar com ameaça, ignorando-a. No entanto, neste momento, estamos mesmo muito preocupados. As relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão a seguir caminhos muito pouco razoáveis, e nós definitivamente não queremos outra guerra. A primeira premissa que temos de ter é a de rejeitar uma nova guerra nesta península. Não seria possível aceitar uma nova guerra 60 anos depois. Não há vitórias.

