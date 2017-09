Acolhimento de refugiados: Hungria mantém braço de ferro apesar de decisão desfavorável do Tribunal de Justiça

Zero. Até hoje, a Hungria não recolocou um único refugiado vindo da Grécia ou de Itália e é assim que pretende continuar. O governo de Viktor Orban tem ignorado os avisos e apelos sistemáticos de Bruxelas à solidariedade húngara e esta quarta-feira chocou também de frente com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que valida definitivamente o mecanismo de recolocação obrigatória de refugiados pelos vários Estados-membros.

O ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros qualificou como “irresponsável” a decisão do Tribunal, que rejeitou os recursos interpostos pela Hungria e pela Eslováquia contra o mecanismo provisório aprovado em 2015, no auge da crise migratória, para aliviar a pressão exercida sobre Itália e Grécia.

