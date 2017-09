Uma mulher nas secretas

Não foi por acaso que o primeiro-ministro escolheu Maria da Graça Mira Gomes, atual embaixadora junto da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), para o cargo máximo nos serviços de informações: é diplomata e é mulher.

Nenhuma das condições era obrigatória para o cargo, que, de resto, já foi exercido por pessoas com diferentes perfis, mas no momento atual e ao que o Expresso apurou, foi considerada a melhor opção. A escolha tem que ver com o facto de, perante a situação de alta instabilidade no mundo, ser fundamental ter alguém com um olhar experiente sobre o mundo e, sobretudo, com capacidade estratégica de fazer a sua leitura.

