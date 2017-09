Não há Carvalhesa como a primeira

O kit essencial para a festa está na ponta da língua: muita água, soro para as lentes de contacto e sapatos confortáveis. “Vais dançar a tua primeira Carvalhesa!”, exclama Joana, entusiasmada, para uma amiga estreante. Durante a tarde de sábado, segundo dia de festa, veem os artistas todos, do rapper Regula aos irlandeses Dervish, apresentados pelo homem que sobe ao palco. “Não sabes quem é? É o senhor Cândido”. A amiga, Cátia, vira-se para trás e completam em conjunto, por entre risos: “Cândido Mota!”.

O que estas amigas sabem sobre as tradições próprias da Festa do Avante, e o entusiasmo que sentem nestes primeiros dias de setembro, faz parte das suas identidades. Vivem ou viveram na margem sul, foi aí que cresceram, que os pais e avós as convenceram de que a Festa do Avante seria tradição para levar a cabo todos os anos, religiosamente. “Para nós, nem é uma questão”. À Festa do Avante vai-se - e ponto.

