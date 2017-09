Coreias. “Os mais fortes e mais espertos devem mostrar contenção”

As forças armadas da Coreia do Sul realizaram esta madrugada um exercício com mísseis balísticos simulando um ataque a uma instalação nuclear norte-coreana. É a resposta de Seul ao mais recente teste nuclear de Pyongyang, o sexto da sua História, que envolveu uma bomba de hidrogénio cinco vezes mais poderosa do que a bomba atómica largada sobre Nagasáqui pelos Estados Unidos, em 1945, e que pôs fim à II Guerra Mundial.

O simulacro sul-coreano envolveu mísseis balísticos reais terra-ar e ar-ar e aconteceu horas depois de os Estados Unidos terem avisado a Coreia do Norte de que qualquer ameaça aos norte-americanos ou aos seus aliados terá forte “resposta militar”, nas palavras do secretário da Defesa, James Mattis. Segundo a Coreia do Norte, a bomba de hidrogénio testada este fim de semana, com “êxito total”, pode ser integrada num míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla inglesa).

