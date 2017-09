Assim se vê os recados do PC

Festa do Avante que é Festa do Avante acaba com um longo discurso do líder. Desta vez foram 48 minutos e, como sempre, o tom é “programático”, solene, de reforço da estratégia política. Ou seja, não se esperam grandes frases, nem o anúncio de novidades. Este é o momento anual em que é dado palco para o secretário-geral comunista prestar contas aos militantes. Do que foi feito e do que se projeta fazer. E do muito que falta fazer.

Há um ano, no mesmo palco, Jerónimo de Sousa fazia o balanço da Geringonça e mostrava os avanços alcançados com uma solução política inédita de que muitos duvidavam. Era o tempo de elencar a “vasta lista de medidas positivas” que o aval dado pelos comunistas ao Governo de António Costa conseguiu alcançar. Um ano depois, no mesmo sítio, o tom é menos otimista. “Estamos aquém do que é necessário”, não se atingiu ainda “o que é justo e se impõe” e, por isso, a solução é forçar posições e reforçar fileiras.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)